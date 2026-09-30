У Києві після нічної атаки РФ спалахнули пожежі у чотирьох районах, є загиблі

Росія вночі 30 вересня атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. У чотирьох районах столиці виникли пожежі, загинули дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За даними міської влади, наслідки російського обстрілу зафіксували у чотирьох районах Києва. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

Ще чотири людини постраждали. Одного потерпілого госпіталізували, іншим надали необхідну допомогу.

Наслідки атаки Києва

У Подільському районі пошкоджені складські будівлі та приватні житлові будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

У Святошинському районі загорівся приватний одноповерховий житловий будинок, а також прилеглі до нього будинки. Пожежу ліквідували.

У Голосіївському районі зафіксували три осередки займання. Горіли бетонозмішувач, лазня та побутове приміщення. Рятувальники загасили всі пожежі.

У Солом'янському районі після падіння уламків БПЛА на відкритій території загорілася трава. Вогонь також вдалося оперативно ліквідувати.

Станом на 08:00 30 вересня рятувальники продовжували уточнювати наслідки нічної атаки на столицю.