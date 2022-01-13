Россия получила предельно конкретный отказ: Боррель о требовании РФ о нерасширении НАТО

Предложения России по нерасширению НАТО неприемлемы для всех членов Евросоюза. На это РФ получила предельно конкретный отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время брифинга.

"Министры (ЕС - ред.) поддерживают дискуссию о европейской безопасности, которая должна проводиться в тесной координации с США", - сказал Боррель.

С соответствующим заявлением он выступил комментируя переговоры США и НАТО с Россией по ее так называемым "гарантиям безопасности".

"Россия получила предельно конкретный отказ от своих ограничений на расширение Альянса, ЕС поддерживает такой подход", - отметил Боррель.

Он добавил, что во вторник и среду заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировали страны ЕС о переговорах России с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.