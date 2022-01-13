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Россия получила предельно конкретный отказ: Боррель о требовании РФ о нерасширении НАТО

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Брюссель, Четверг 13 января 2022 15:20
Россия получила предельно конкретный отказ: Боррель о требовании РФ о нерасширении НАТО Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Предложения России по нерасширению НАТО неприемлемы для всех членов Евросоюза. На это РФ получила предельно конкретный отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время брифинга.

"Министры (ЕС - ред.) поддерживают дискуссию о европейской безопасности, которая должна проводиться в тесной координации с США", - сказал Боррель.

С соответствующим заявлением он выступил комментируя переговоры США и НАТО с Россией по ее так называемым "гарантиям безопасности".

"Россия получила предельно конкретный отказ от своих ограничений на расширение Альянса, ЕС поддерживает такой подход", - отметил Боррель.

Он добавил, что во вторник и среду заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировали страны ЕС о переговорах России с США в Женеве и НАТО в Брюсселе.

Напомним, глава дипломатии ЕС также заявил во время брифинга, что Европейский Союз вынесет собственные предложения по безопасности в Европе.

Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Кроме этого, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе Украины, угроза вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

После которых в РФ заявили, что оснований для новых встреч с пока нет, ведь они недовольны результатами переговоров.

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