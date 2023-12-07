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У Хмельницькій області були чутні вибухи, працює ППО

Четвер 07 грудня 2023 01:29
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У Хмельницькій області були чутні вибухи, працює ППО Фото: на Хмельниччині повідомляють про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області було чутно вибухи під час повітряної тривоги, повідомляється про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Мешканці Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО.
Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні заступника голови Хмельницької ОВВ.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих дронів-камікадзе у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Атаки росіян по Хмельницькій області

Російські війська останніми тижнями часто запускають дрони-камікадзе у напрямку Хмельницької області. Найчастіше безпілотники летять у напрямку Старокостянтинова.

Так, внаслідок збиття одного з дронів, які запустили російські війська вранці 16 листопада, уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області.

Також 25 жовтня окупанти завдали удару по території поблизу Хмельницької АЕС . В результаті в містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання. Повідомляється, що вибухи не вплинули на роботу АЕС , але на території станції пошкоджено будинки.

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