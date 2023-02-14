Основний сигнал від НАТО – це допомога та підтримка до перемоги України, - Резніков

Основний сигнал від НАТО, який сьогодні отримує Україна – це допомога та підтримка країни до перемоги.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Мав за честь бути запрошеним і взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради на сесії міністрів оборони. Європа – єдиний безпековий простір, який не буде цілісним і захищеним без України. Радий, що цей підхід здобуває усе більше прихильників", - зазначив Резніков.
За його словами, наша країна має намір розвивати партнерство у форматі колективної безпеки. Україна вже зробила свій великий внесок у безпечне майбутнє Європи. Партнери це розуміють.
"Тому сьогодні основний сигнал, який ми отримуємо – допомога і підтримка України до нашої перемоги", - наголосив міністр оборони України.
Нагадаємо, сьогодні Резніков також зустрівся з міністрами оборони США та Нідерландами.
Тим часом, рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова.
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