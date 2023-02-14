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Основной сигнал от НАТО – это помощь и поддержка до победы Украины, - Резников

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Основной сигнал от НАТО, который сегодня получает Украина – это помощь и поддержка страны до победы.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Имел за честь быть приглашенным и принять участие в заседании Североатлантического совета на сессии министров обороны. "Европа – единственное пространство безопасности, которое не будет цельным и защищенным без Украины. Рад, что этот подход приобретает все больше поклонников", - отметил Резников.

По его словам, наша страна настроена развивать партнерство в формате коллективной безопасности. Украина уже внесла свой большой вклад в безопасное будущее Европы. Партнеры это понимают.

"Поэтому сегодня основной сигнал, который мы получаем, – помощь и поддержка Украины к нашей победе", - подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, сегодня Резников также встретился с министрами обороны США и Нидерландами.

Между тем решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексей Резников.

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