Основной сигнал от НАТО – это помощь и поддержка до победы Украины, - Резников

"Имел за честь быть приглашенным и принять участие в заседании Североатлантического совета на сессии министров обороны. "Европа – единственное пространство безопасности, которое не будет цельным и защищенным без Украины. Рад, что этот подход приобретает все больше поклонников", - отметил Резников.

По его словам, наша страна настроена развивать партнерство в формате коллективной безопасности. Украина уже внесла свой большой вклад в безопасное будущее Европы. Партнеры это понимают.

"Поэтому сегодня основной сигнал, который мы получаем, – помощь и поддержка Украины к нашей победе", - подчеркнул министр обороны Украины.