Основні зусилля росіяни прикладають на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби 29 липня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Основні зусилля російські окупанти прикладають на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Під ударами ворожої авіації перебуває Харківська область. Сьогодні терористи скинули 18 КАБів. Били по районах населених пунктів Стариця, Лозова, Вовчанські Хутори, Малі Проходи, Ізбицьке і Приколодне.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази штурмували позиції українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Зазнали втрат та відійшли.

На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції наших підрозділів неподалік Стельмахівки та Піщаного. Здійснив бомбардування районів Куп’янська і Петропавлівки. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два - тривають.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Іванодар’ївка, Спірне та Переїзне оборонці української землі відбивають дві атаки, а чотири спроби просунутись уперед були для противника невдалими. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Дубово-Василівки, Кліщіївки та Григорівки. Два з них досі тривають.



На Торецькому напрямку кількість ворожих атак від початку доби зросла до 12. Зосередження зусиль протмвника відзначається в районах Північного, Залізного та Нью Йорка. Українські воїни відбили вісім атак, інші - продовжуються. Бомбардуванням росіян піддався Торецьк і прилеглі до нього території - ворог скинув 8 КАБів.

На Покровському напрямку, як і зазвичай останнім часом, відбулась найбільша кількість боєзіткнень. Сьогодні окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах десяти різних населених пунктів. Найактивніше ворог діє біля Прогресу, Новоолександрівки, Тимофіївки та Желанного.

Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 20 атак противника. 16 боїв продовжуються. Ворожа авіація скинула на напрямку майже два десятки керованих авіабомб, а також била НАРами поблизу Олександрополя і Новобахмутівки.

Відбулися бої поблизу Костянтинівки, Антонівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За сьогоднішній день зупинено 17 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито ворожий штурм неподалік Великої Новосілки. У районах Костянтинівки та Водяного у цей час точиться ще п’ять боїв.

Окупанти вдарили трьома КАБами поблизу Катеринівки, та застосували некеровані авіаракети біля Новодонецького.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили три невдалі спроби просунутись неподалік Малої Токмачки. Отримали жорстку відсіч. Випустили понад півсотні НАРів у бік Кам’янського та Мирного.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість бомбардував райони населених пунктів Львове, Тягинка та Новотягинка - застосував сім КАБів.