Основные усилия россияне прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

С начала суток 29 июля на фронте произошло 99 боевых столкновений. Основные усилия российские оккупанты прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Под ударами вражеской авиации находится Харьковская область. Сегодня террористы сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

Враг проявляет активность и на Северском направлении. Возленаселенных пунктов Иванодарьевка, Спорное и Переездное защитники украинской земли отбивают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были противниками неудачными. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Василовки, Клещиевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.



На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районах Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили восемь атак, другие - продолжаются. Бомбардировкой россиян поддался Торецк и прилегающие к нему территории - враг сбросил 8 КАБов.

На Покровском направлении, как обычно в последнее время, произошло наибольшее количество боестолкновений. Сегодня оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах десяти разных населенных пунктов. Активнее всего враг действует у Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного.

Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти два десятка управляемых авиабомб, а также избивала НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.

Состоялись бои возле Константиновки, Антоновки и Парасковеевки на Кураховском направлении. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.

На Времивском направлении украинскими воинами отражен вражеский штурм неподалеку от Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев.

Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки и применили неуправляемые авиаракеты возле Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики предприняли три неудачных попытки продвинуться неподалеку от Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.

В Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато бомбардировал районы населенных пунктов Львов, Тягинка и Новотягинка - применил семь КАБов.