За добу відбулось 120 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 28 липня, на фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем, пункт управління БпЛА, об’єкт інфраструктури та склад збереження засобів МТЗ", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось шість боєзіткнень. Відбиті штурмові дії ворога біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку - два боєзіткнення біля Новоосинового та Синьківки.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбито вісім штурмових дій росіян поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку терористи десять разів атакували в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку відбито 52 атаки в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле й не тільки. Ворог атакував за підтримки авіації. Найбільша концентрація атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку відбито п'ять атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку відбито п'ять штурмів біля Великої Новосілки, Костянтинівки та Роздольного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни намагались штурмувати на лівобережжі Дніпра.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, згідно з даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 1310 одиниць живої сили ворога. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом близько 576 тисяч солдатів. Також вчора було знищено: