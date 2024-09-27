Основне - передача інформації. У ГУР розповіли про співпрацю з агентами в окупації

Українське Головне управління розвідки співпрацює з агентами на тимчасово окупованих територіях. Здебільшого вони передають інформацію про дії ворога.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Il Foglio заявив неназваний український розвідник.

Як відбувається співпраця

За його словами, форми спротиву українських партизанів в окупації безмежні. Це може бути як тихий саботаж, так і активні дії. Допомогти можуть навіть малюнки на стінах у кольорах українського прапора.

"Це сигнал окупантам, що це не ваша земля. Поруч є наші люди, вони не відмовилися від намірів повернути свою землю", - пояснив співробітник ГУР.

Він зазначив, що найголовнішим методом співпраці з агентами є передача інформації про окупантів. Це допомагає українському військовому керівництву ухвалювати своєчасні рішення.

"Ми реагуємо на цю інформацію та посилюємо нашу оборону", - додав він.

Така інформація може бути не лише про військові об'єкти чи пересування росіян, а й про роботу окупаційних органів влади та підприємств. У такому випадку мова про тих партизанів, які отримують російський паспорт, ходять на роботу, втираються в довіру до керівництва та колективу і тихо збирають потрібну інформацію.

"Щоб потрапити на потрібний нам об'єкт, потрібно пройти перевірки, показати лояльність окупаційній владі. Так це працює", - уточнив розвідник.

Також, за словами розвідника, в окупації є спеціально навчені люди, які діють більш агресивно. Вони влаштовують засідки, підривають колаборантів та російських військових.

Він звернув увагу, що партизани - не група людей, яка збирається в одному таємному місці і будує свої плани, це люди, які незнайомі один з одним, що краще для їхньої безпеки. Лише керівник мережі знає всіх своїх агентів на окупованій території.

Агенти у Криму і не тільки

Агенти української розвідки є, зокрема, у Криму, Донецькій та Луганській областях, навіть попри понад 10 років російської окупації. З початком повномасштабного вторгнення на території Криму активізувалися партизанські рухи. При цьому в Донецькій та Луганській областях ситуація більш складна через масову мобілізацію, яку організувала РФ.

"Там у російську армію забрали майже всіх чоловіків. А ті, хто сховалися, не виходять з дому", - розповів співробітник ГУР.

Але навіть за таких умов вдається виконувати багато операцій. Це, зокрема, стосується передачі інформації для ударів по складах боєприпасів та позиціях окупантів. Жодна така атака не відбувається без уточнення даних з місця.

"Якщо є успішне влучання, значить хтось до цього з'їздив на місце, надіслав фотографії та надав більш точну інформацію", - наголосив розвідник.

Загрози для партизанів

На тимчасово окупованих територіях активно працюють співробітники Федеральної служби безпеки РФ, які намагаються викрити партизанів. Основний метод роботи ФСБшників - залякування населення. Тому вони проводять масові перевірки, обшуки, утримують людей у підвалах.

"Вони діють за принципом: кидай камінь у кожного і, можливо, влучиш у шпигуна", - розповів розвідник.

На цьому фоні українська розвідка іноді навіть просить своїх агентів знизити активність, щоб ворог "розслабився".

Кожен, хто хоче долучитись до допомоги Україні на окупованих територіях, може звертатися через чатбот за посиланням.