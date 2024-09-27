Основное - передача информации. В ГУР рассказали о сотрудничестве с агентами в оккупации

Украинское Главное управление разведки сотрудничает с агентами на временно оккупированных территориях. В основном они передают информацию о действиях врага.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Il Foglio заявил неназванный украинский разведчик.

Как происходит сотрудничество

По его словам, формы сопротивления украинских партизан в оккупации безграничны. Это может быть как тихий саботаж, как и активные действия. Помочь могут даже рисунки на стенах в цветах украинского флага.

"Это сигнал оккупантам, что это не ваша земля. Рядом есть наши люди, они не отказались от намерений вернуть свою землю", - объяснил сотрудник ГУР.

Он отметил, что самым основным методом сотрудничества с агентами является передача информации об оккупантах. Это помогает украинскому военному руководству принимать своевременные решения.

"Мы реагируем на эту информацию и усиливаем нашу оборону", - добавил он.

Такая информация может быть не только о военных объектах или передвижении россиян, но и о работе оккупационных органов власти и предприятий. В таком случае речь о тех партизанах, которые получают российский паспорт, ходят на работу, втираются в доверие к руководству и коллективу и тихо собирают нужную информацию.

"Чтобы попасть на нужный нам объект нужно пройти проверки, показать лояльность оккупационной власти. Так это работает", - уточнил разведчик.

Также, по словам разведчика, в оккупации есть специально обученные люди, которые действуют более агрессивно. Они устраивают засады, подрывают коллаборантов и российских военных.

Он обратил внимание, что партизаны - не группа людей, которая собирается в одном тайном месте и строит свои планы, это люди, которые незнакомы друг с другом, что лучше для их же безопасности. Только руководитель сети знает всех своих агентов на оккупированной территории.

Агенты в Крыму и не только

Агенты украинской разведки есть, в частности, в Крыму, Донецкой и Луганской областях, даже несмотря на более 10 лет российской оккупации. С началом полномасштабного вторжения на территории Крыма активизировались партизанские движения. При этом в Донецкой и Луганской областях ситуация более сложная из-за массовой мобилизации, которую организовала РФ.

"Там в российскую армию забрали почти всех мужчин. А те, кто спрятались, не выходят из дома", - рассказал сотрудник ГУР.

Но даже при таких условиях удается выполнять многие операции. Это, в частности, касается передачи информации для ударов по складам боеприпасов и по позициям оккупантов. Ни одна такая атака не происходит без уточнения данных с места.

"Если есть успешное попадание, значит кто-то до этого съездил на место, прислал фотографии и предоставил более точную информацию", - подчеркнул разведчик.

Угрозы для партизан

На временно оккупированных территориях активно работают сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, которые пытаются разоблачить партизан. Основной метод работы ФСБшников - запугивание населения. Поэтому они проводят массовые проверки, обыски, удерживают людей в подвалах.

"Они действуют по принципу: бросай камень в каждого и возможно попадешь в шпиона", - рассказал разведчик.

На этом фоне украинская разведка иногда даже просит своих агентов снизить активность, чтобы враг "расслабился".

Каждый, кто хочет присоединиться к помощи Украины на оккупированных территориях, может обращаться через чатбот по ссылке.