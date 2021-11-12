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Оснований для разговоров о размещении беженцев в Украине нет, - посол в Германии

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Украина, Пятница 12 ноября 2021 16:48
Оснований для разговоров о размещении беженцев в Украине нет, - посол в Германии Фото: в Германии отметили, что пока нет оснований для разговоров о размещении беженцев в Украине (facebook.com/Nils Schmid)
Автор: Иванна Шовкун

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поговорил по телефону с экспертом по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильсом Шмидом об инициативе Германии разместить белорусских мигрантов в Украине. Однако такое предложение официально Киеву еще не поступало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

Ранее Шмид предложил, чтобы Украина помогла Польше с решением проблемы беженцев на границе с Беларусью. Данная тема обеспокоила посла Украины, потому он провел телефонный разговор с немецким политиком. В свою очередь Шмид отметил, что пока вообще "нет оснований для таких разговоров". Мельник добавил, что будет готов к конструктивной дискусии, если Киеву поступит официального предложения.

Кроме того, Мельник признал, что Украина опасается сценария наплыва белорусских мигрантов к украинской границе, если польскую закроют.

Украинский посол также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин - союзник Беларуси, и он несет ответственность за эту гуманитарную катастрофу. Мельник призвал ЕС принять "адекватные и соответствующие" меры реагирования. А санкции против Беларуси он назвал ответом, но не считает их достаточными.

Напомним, 11 ноября парламент Польши принял закон, разрешающий задерживать мигрантов, которые нелегально пересекают границу страны.

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