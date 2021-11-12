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Підстав для розмов про розміщення біженців в Україні немає, - посол в Німеччині

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Україна, П'ятниця 12 листопада 2021 16:48
Підстав для розмов про розміщення біженців в Україні немає, - посол в Німеччині Фото: у Німеччині зазначили, що поки що немає підстав для розмов про розміщення біженців в Україні (facebook.com/Nils Schmid)
Автор: Іванна Шовкун

Посол України в Німеччині Андрій Мельник поговорив телефоном з експертом із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Нільсом Шмідом про ініціативу Німеччини розмістити білоруських мігрантів в Україні. Проте така пропозиція офіційно Києву ще не надходила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

Раніше Шмід запропонував, щоб Україна допомогла Польщі з вирішенням проблеми біженців на кордоні з Білоруссю. Ця тема стурбувала посла України, тому він провів телефонну розмову з німецьким політиком. У свою чергу Шмід зазначив, що поки взагалі "немає підстав для таких розмов". Мельник додав, що буде готовий до конструктивної дискусії, якщо Києву надійде офіційна пропозиція.

Крім того, Мельник визнав, що Україна побоюється сценарію напливу білоруських мігрантів до українського кордону, якщо польський закриють.

Український посол також наголосив, що президент РФ Володимир Путін - союзник Білорусі, і він несе відповідальність за цю гуманітарну катастрофу. Мельник закликав ЄС вжити "адекватних та відповідних" заходів реагування. А санкції проти Білорусі він назвав відповіддю, але не вважає їх достатніми.

Нагадаємо, 11 листопада парламент Польщі ухвалив закон, що дозволяє затримувати мігрантів, які нелегально перетинають кордон країни.

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Мельник Білорусь Германия
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