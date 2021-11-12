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В Польше смогут задерживать мигрантов на границе - принят новый закон

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Польша, Пятница 12 ноября 2021 14:55
В Польше смогут задерживать мигрантов на границе - принят новый закон Фото: Польша сможет задерживать беженцев на границе (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 11 ноября, парламент Польши принял закон, разрешающий задерживать мигрантов, которые нелегально пересекают границу страны. Теперь закон должен быть подписан президентом Анджеем Дудой, чтобы он вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Польша, Литва и Латвия заявляют, что на границе стран резко увеличилось число мигрантов из Афганистана и Ирака, которые пытаются пересечь их границы из Беларуси. Данная ситуация, по мнению властей Польши, является формой гибридной войны со стороны Минска, направленной на оказание давления на ЕС в связи с введенными им санкциями.

Отмечают, что правозащитные группы критиковали националистическое правительство Польши за его обращение с мигрантами на границе. Но сами пограничники утверждают, что действуют в соответствии с постановлениями правительства.

Комиссар ЕС по внутренним делам заявил, что странам ЕС необходимо защищать внешние границы.. Но Уполномоченный по правам человека Польши и в ОБСЕ говорят, что новый закон не гарантирует эффективных средств правовой защиты для людей - мигрантов или беженцев - ищущих международной защиты.

"Если есть люди, у которых есть законные просьбы о предоставлении убежища, должен быть способ разрешить это. Я понимаю, что есть также проблемы с безопасностью ... но соображения безопасности не могут полностью перекрыть потребность в международной защите", - сказал политик Маттео Мекаччи.

Напомним, белорусские силовики пытались ослепить польских пограничников лазером.

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