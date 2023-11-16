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Оснащує війська окупантів. Партизани дісталися НДІ Міноборони Росії у Москві

Москва, Росія, Четвер 16 листопада 2023 12:22
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Оснащує війська окупантів. Партизани дісталися НДІ Міноборони Росії у Москві Фото: підпільники показали у Москві 18 центральний НДІ Міноборони РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Володимир Костирін

Представники підпілля ведуть спостереження за 18-м центральним науково-дослідним інститутом (НДІ) Міністерства оборони РФ у Москві.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал кримського руху спротиву "АТЕШ".

Будівля розташована у столиці країни-агресора на проспекті Вільний, буд. 4.

"Ця установа є російським підприємством військово-промислового комплексу, яке займається створенням та серійним виробництвом технічного та бойового оснащення військ окупантів", - наголошується в публікації.

Партизани додали, що продовжують спостерігати за всією військовою інфраструктурою в Росії.

Також у мережі були оприлюднені координати об'єкта: 55.757825, 37.816531, та фото і відео цього НДІ.

Діяльність партизанів біля РФ

Нагадаємо, кілька днів тому підпільники влаштували вилазку на новий завод із виробництва ракет у Москві. Він розташований у спальному районі російської столиці Некрасівка, в індустріальному парку "Руднєво". Територія підприємства займає майже 100 тис. кв. метрів.

Також перед цим партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді в РФ, та показали фото винищувачів.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що в ніч проти 3 листопада в російському місті Нижній Новгород партизани спалили автомобіль, що належить генеральному директору підприємства "ДержНДІмаш". Цей завод виготовляє боєголовки до ракет.

Додамо також, що нещодавно партизани в Росії виявили новий завод із виробництва ракет, який знаходиться у Челябінську. За даними представників руху спротиву, підприємство дуже стрімко розширюється, і там будуть нові цехи та набирають працівників.

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