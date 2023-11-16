Оснащает войска оккупантов. Партизаны добрались до НИИ Минобороны России в Москве
Представители подполья ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом (НИИ) Министерства обороны РФ в Москве.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал крымского движения сопротивления "АТЕШ".
Здание расположено в столице страны-агрессора на проспекте Свободный, д. 4.
"Данное учреждение является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое занимается созданием и серийным производством технического и боевого оснащения войск оккупантов", - отмечается в публикации.
Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.
Также в сети были обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531, и фото и видео этого НИИ.
Деятельность партизан на территории РФ
Напомним, несколько дней назад подпольщики устроили вылазку на новый завод по производству ракет в Москве. Он расположен в спальном районе российской столицы Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево". Территория предприятия занимает почти 100 тыс. кв. метров.
Также перед этим партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде в РФ, и показали фото истребителей.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что в ночь на 3 ноября в российском городе Нижний Новгород партизаны сожгли автомобиль, принадлежащий генеральному директору предприятия "ГосНИИмаш". Этот завод изготовляет боеголовки к ракетам.
Добавим также, что недавно партизаны в России обнаружили новый завод по производству ракет, который находится в Челябинске. По данным представителей движения сопротивления, предприятие очень стремительно расширяется, и там будут новые цеха и набирают работников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.