У РФ спалили авто гендиректора заводу, який виготовляє боєголовки для ракет, - ГУР

У російському місті Нижній Новгород партизани спалили автомобіль, що належить генеральному директору підприємства "ДержНДІМ". Цей завод виготовляє боєголовки до ракет.

Підпалив машини Volvo XC90 (реєстраційний номер Н622НН 152) керівника акціонерного товариства "ДержНДІМ" ("госНИИмаш") Ігоря Кузнєцова стався в ніч на п'ятницю, 3 листопада.

"Вказане підприємство - провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об’єктах в Україні.", - йдеться у публікації.

У ГУР зазначили, що акцію спалення власного авто гендиректора "провели представники руху спротиву".

Також в українській військовій розвідці опублікували відповідні фото.

"Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці. Полювання триває!" - наголошують у ГУР.

Виробництво ракет у Росії

Нагадаємо, у вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Раніше представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у РФ продовжують виробляти ракети для ударів по Україні, однак не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення.

Додамо також, що нещодавно партизани у Росії виявили новий завод з виробництва ракет. Він знаходиться у Челябінську. За даними представників руху спротиву, підприємство дуже стрімко розширюється, і там будуть нові цехи та набирають працівників.