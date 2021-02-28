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В Осло усиливают карантин из-за распространения коронавируса из Британии

Автор: Роман Тверденко

В столице Норвегии Осло ужесточают карантин из-за коронавируса. В городе большинство новых случаев заражения - британский штамм.

Об этом сообщает The Guardian.

В норвежском институте общественного здравоохранения отмечают, что в Осло британская разновидность вируса начал распространяться в январе и сейчас на него приходится 50-70% случаев.

В пятницу в столице Норвегии зафиксировали рекордный прирост - 245 новых случаев.

В рамках ужесточения карантина должны быть закрыты рестораны (только работа на доставку), все магазины с товарами не первой необходимости. Работать могут продовольственные, аптечные и винные магазины. Эти меры вступят в силу со 2 марта.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксировали шесть случаев заражения мутированным вариантом коронавируса. Распознали мутацию из Бразилии.

Также РБК-Украина писало, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет попросить президента США Джо Байдена поделиться вакциной от коронавируса. В Белом доме ожидают обсуждение этой темы президентами.

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