В Осло усиливают карантин из-за распространения коронавируса из Британии

В столице Норвегии Осло ужесточают карантин из-за коронавируса. В городе большинство новых случаев заражения - британский штамм.
Об этом сообщает The Guardian.
В норвежском институте общественного здравоохранения отмечают, что в Осло британская разновидность вируса начал распространяться в январе и сейчас на него приходится 50-70% случаев.
В пятницу в столице Норвегии зафиксировали рекордный прирост - 245 новых случаев.
В рамках ужесточения карантина должны быть закрыты рестораны (только работа на доставку), все магазины с товарами не первой необходимости. Работать могут продовольственные, аптечные и винные магазины. Эти меры вступят в силу со 2 марта.
Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксировали шесть случаев заражения мутированным вариантом коронавируса. Распознали мутацию из Бразилии.
Также РБК-Украина писало, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет попросить президента США Джо Байдена поделиться вакциной от коронавируса. В Белом доме ожидают обсуждение этой темы президентами.