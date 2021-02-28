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В Осло підсилюють карантин через поширення коронавірусу з Британії

Автор: Роман Тверденко

У столиці Норвегії Осло посилюють карантин через коронавірус. У місті більшість нових випадків зараження - британський штам.

Про це повідомляє The Guardian.

В норвезькому інституті громадського здоров'я відзначають, що в Осло британський різновид вірусу почав поширюватися в січні і зараз на нього припадає 50-70% випадків.

В п'ятницю в столиці Норвегії зафіксували рекордний приріст - 245 нових випадків.

В рамках посилення карантину повинні бути закриті ресторани (тільки робота на доставку), всі магазини з товарами не першої необхідності. Працювати можуть продовольчі, аптечні і винні крамниці. Ці заходи набудуть чинності з 2 березня.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії зафіксували шість випадків зараження мутованим варіантом коронавірусу. Розпізнали мутацію з Бразилії.

Також РБК-Україна писало, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор хоче попросити президента США Джо Байдена поділитися вакциною від коронавірусу. У Білому домі чекають обговорення цієї теми президентами.

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Новини України НорвегияКоронавірус
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