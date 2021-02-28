В Британии обнаружили случаи заражения "бразильским" коронавирусом

В Великобритании зафиксировали шесть случаев заражения мутированным вариантом коронавируса. Распознали мутацию из Бразилии.

Об этом сообщает Reuters.

Три случая "бразильского" коронавируса нашли в Англии, еще три - в Шотландии. Шотландские случаи не связаны с английскими.

В регионах, где обнаружили случаи заражения новым штаммом, развернули систему массового тестирования на коронавирус. В целом же риск распространения этого варианта вируса считается низким.