В Британии обнаружили случаи заражения "бразильским" коронавирусом
Фото: тест на коронавирус (pixabay.com)
В Великобритании зафиксировали шесть случаев заражения мутированным вариантом коронавируса. Распознали мутацию из Бразилии.
Об этом сообщает Reuters.
Три случая "бразильского" коронавируса нашли в Англии, еще три - в Шотландии. Шотландские случаи не связаны с английскими.
В регионах, где обнаружили случаи заражения новым штаммом, развернули систему массового тестирования на коронавирус. В целом же риск распространения этого варианта вируса считается низким.
Напомним, сегодня в Британии зафиксировали 6035 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий прирост за пять месяцев.
Также сообщалось, что в Великобритании уже более 20 миллионов человек получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса.