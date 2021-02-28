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Президент Мексики попросит Байдена поделиться вакциной от коронавируса

Новина українською → Мехико, Воскресенье 28 февраля 2021 19:35
Президент Мексики попросит Байдена поделиться вакциной от коронавируса Фото: вакцина Moderna от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет попросить президента США Джо Байдена поделиться вакциной от коронавируса. В Белом доме ожидают обсуждение этой темы президентами.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Байден открыт к обсуждению этого вопроса, но неизвестно, готов ли согласиться выделить определенное количество доз. Президент США хочет соблюсти обещание придерживаться приоритета скорейшей вакцинации как можно большего числа американцев.

Одним из вариантов, о котором может просить Обрадор, является получение вакцины в аренду с возвратом Штатам доз, когда Мексика получит вакцину согласно контрактам с поставщиками позже.

В Мексике к воскресенью первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,8 миллиона человек. Полностью привиты 565 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании уже более 20 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Почти 800 тысяч человек полностью привиты.

Также известно, что в воскресенье, 28 февраля, в Таиланде началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первая прививка была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу.

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