Президент Мексики попросит Байдена поделиться вакциной от коронавируса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет попросить президента США Джо Байдена поделиться вакциной от коронавируса. В Белом доме ожидают обсуждение этой темы президентами.

Отмечается, что Байден открыт к обсуждению этого вопроса, но неизвестно, готов ли согласиться выделить определенное количество доз. Президент США хочет соблюсти обещание придерживаться приоритета скорейшей вакцинации как можно большего числа американцев.

Одним из вариантов, о котором может просить Обрадор, является получение вакцины в аренду с возвратом Штатам доз, когда Мексика получит вакцину согласно контрактам с поставщиками позже.

В Мексике к воскресенью первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,8 миллиона человек. Полностью привиты 565 тысяч человек.