В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі

У столиці Норвегії в ніч на 8 березня пролунав вибух біля будівлі посольства США в Осло.
Як пише РБК-Україна, про інцидент повідомила норвезька поліція, передають Agence France-Presse (AFP) і Вloomberg.
Згідно з повідомленням, вибух стався близько 1 години ночі за місцевим часом. Епіцентр події знаходився в районі, де розташоване американське дипломатичне представництво - об'єкт, який і без того охороняється за посиленими протоколами безпеки.
Очевидці повідомляють про гучний звук, після якого на місце події за лічені хвилини прибули десятки екіпажів поліції, пожежники та карети екстреної допомоги.
Станом на цю хвилину офіційні джерела повідомляють наступне:
Правоохоронні органи Норвегії поки що дуже обережні у своїх заявах.
Так, у поліції Осло підтвердили факт вибуху, проте відмовилися уточнювати:
Зазначимо, що даний інцидент стався у період підвищеної глобальної напруженості, коли дипломатичні установи США по всьому світу переведені на особливий режим роботи.
Поліція Осло продовжує опитувати свідків та вивчати записи з камер відеоспостереження, щоб з'ясувати, чи був вибух спланованою акцією.
Нагадаємо, раніше Іран вдарив радянськими "Катюшами" по посольству США в Іраку. Інцидент стався ввечері 7 березня, коли в місті пролунали сирени і прогриміли вибухи.
Повідомляється, що для удару по району дипломатичної місії США використовували ракети "Катюша" радянського виробництва.
А ще 2 березня, під атакою опинилося посольство США в Кувейті. Після серії іранських ударів над будівлею дипмісії здійнявся стовп чорного диму.