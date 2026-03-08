В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали

Согласно сообщению, взрыв произошел около 1 часа ночи по местному времени. Эпицентр происшествия находился в районе, где расположено американское дипломатическое представительство - объект, который и без того охраняется по усиленным протоколам безопасности.

Очевидцы сообщают о громком звуке, после которого на место происшествия за считанные минуты прибыли десятки экипажей полиции, пожарные и кареты экстренной помощи.

Текущая ситуация: пострадавшие и разрушения

По состоянию на эту минуту официальные источники сообщают следующее:

Жертвы: сообщений о пострадавших или погибших не поступало. Оцепление: огромную территорию вокруг посольства временно заблокировали для пешеходов и транспорта. Осмотр: взрывотехники и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия, собирая доказательства и проверяя район на наличие других опасных предметов.

Правоохранительные органы Норвегии пока очень осторожны в своих заявлениях.

Так, в полиции Осло подтвердили факт взрыва, однако отказались уточнять:

Природу взрыва: было ли это самодельное устройство, техническая неисправность или другое средство.

: был ли инцидент целенаправленной атакой на посольство США. Подозреваемых: есть ли задержанные или лица, чье присутствие возле дипмиссии в момент взрыва было зафиксировано камерами наблюдения.

Отметим, что данный инцидент произошел в период повышенной глобальной напряженности, когда дипломатические учреждения США по всему миру переведены на особый режим работы.

Полиция Осло продолжает опрашивать свидетелей и изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, был ли взрыв спланированной акцией.