Осліпили ворога. Українські військові ліквідували спостережний пункт РФ під Токмаком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Українські військові "осліпили" ворога", - повідомив Федоров.

Українські військові "осліпили" ворога.



Пряме влучання снаряда GMLRS по російському спостережному пункту на Токмацькому напрямку. pic.twitter.com/T5XlDxaFHJ — РБК-Україна (@rbc_ukraine) September 24, 2023

За його словами, українські військові прямим влучанням снаряда GMLRS ліквідували російський спостережний пункт на Токмацькому напрямку.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

Вибухи в Токмаку

Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, в окупованому місті пролунали потужні вибухи. Ба більше, а даними місцевих жителів, внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.

Пізніше Федоров повідомив, що в Токмаку вдруге за день лунали вибухи.

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