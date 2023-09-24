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Осліпили ворога. Українські військові ліквідували спостережний пункт РФ під Токмаком

Токмак, Неділя 24 вересня 2023 21:36
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Осліпили ворога. Українські військові ліквідували спостережний пункт РФ під Токмаком Фото: військові ліквідували спостережний пункт РФ під Токмаком (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Каріна Левицька

Військові збройних сил України ліквідували спостережний пункт Російської Федерації на Токмацькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Українські військові "осліпили" ворога", - повідомив Федоров.

За його словами, українські військові прямим влучанням снаряда GMLRS ліквідували російський спостережний пункт на Токмацькому напрямку.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

Вибухи в Токмаку

Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, в окупованому місті пролунали потужні вибухи. Ба більше, а даними місцевих жителів, внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.

Пізніше Федоров повідомив, що в Токмаку вдруге за день лунали вибухи.

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