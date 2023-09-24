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Ослепили врага. Украинские военные ликвидировали наблюдательный пункт РФ под Токмаком

Токмак, Воскресенье 24 сентября 2023 21:36
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Ослепили врага. Украинские военные ликвидировали наблюдательный пункт РФ под Токмаком Фото: военные ликвидировали наблюдательный пункт РФ под Токмаком (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Карина Левицкая

Военные вооруженных сил Украины ликвидировали наблюдательный пункт Российской Федерации на Токмакском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Украинские военные "ослепили" врага", - сообщил Федоров.

По его словам, украинские военные прямым попаданием снаряда GMLRS ликвидировали российский наблюдательный пункт на Токмакском направлении.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.

Взрывы в Токмаке

Напомним, что сегодня, 24 сентября, в оккупированном городе раздались мощные взрывы. Более того, а данными местных жителей, в результате работы российской ПВО якобы травмированы гражданские.

Позже Федоров сообщил, что в Токмаке второй раз за день раздавались взрывы.

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