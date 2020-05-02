Ослабление карантина в Черкассах: полиция начала проверку на нарушение санитарных норм

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе работают следственно-оперативные группы

В Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания в рамках уголовного производства по факту принятия решения об ослаблении карантина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Сообщается, что на основании публикаций в Интернете внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории Черкасс.

«С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастного расследования обстоятельств происшествия.

Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский передал меру Черкасс Анатолию Бондаренко "пламенный привет" от правоохранительных органов и пригрозил юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство о решении городского совета об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".

Позже Анатолий Бондаренко отреагировал на обращение Зеленского об ответственности за досрочное ослабление карантина в Черкассах. По его словам, город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.