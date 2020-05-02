Ослаблення карантину в Черкасах: поліція почала перевірку на порушення санітарних норм

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В місті працюють слідчо-оперативні групи

У Черкасах працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання в рамках кримінального провадження за фактом прийняття рішення про ослаблення карантину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Повідомляється, що на підставі публікацій в Інтернеті внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради при прийнятті рішення про ослаблення карантину на території Черкас.

«З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створені мобільні групи з проведення превентивної роботи серед представників малого і середнього бізнесу і прийняття заходів з недопущення розповсюдження захворювань, викликаних коронавірусом COVID-19", - йдеться в повідомленні

Слідство триває, слідчими і процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих (розшукових) дій, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин події.

Хід розслідування зазначеного виробництва контролюється органами прокуратури Черкаської області.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський передав меру Черкас Анатолія Бондаренка "полум'яний привіт" від правоохоронних органів і пригрозив юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Анатолій Бондаренко відреагував на звернення Зеленського про відповідальність за дострокове ослаблення карантину в Черкасах. За його словами, місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.