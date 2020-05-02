ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ослаблення карантину в Черкасах: поліція почала перевірку на порушення санітарних норм

Новини » Політика     02.05.2020 - 19:29
Ослаблення карантину в Черкасах: поліція почала перевірку на порушення санітарних норм
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В місті працюють слідчо-оперативні групи

У Черкасах працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання в рамках кримінального провадження за фактом прийняття рішення про ослаблення карантину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Повідомляється, що на підставі публікацій в Інтернеті внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради при прийнятті рішення про ослаблення карантину на території Черкас.

«З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створені мобільні групи з проведення превентивної роботи серед представників малого і середнього бізнесу і прийняття заходів з недопущення розповсюдження захворювань, викликаних коронавірусом COVID-19", - йдеться в повідомленні

Слідство триває, слідчими і процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих (розшукових) дій, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин події.

Хід розслідування зазначеного виробництва контролюється органами прокуратури Черкаської області.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський передав меру Черкас Анатолія Бондаренка "полум'яний привіт" від правоохоронних органів і пригрозив юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Анатолій Бондаренко відреагував на звернення Зеленського про відповідальність за дострокове ослаблення карантину в Черкасах. За його словами, місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

У Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину В Іспанії вводять обов'язковий "масковий" режим з 4 травня
Новини України Черкасикарантинпроверка
News
On Top