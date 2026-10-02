Осколок поранив 8-річну дівчинку в Гостомелі, ще троє людей постраждали від атаки

Цього ж дня росіяни знову атакували Київ. Удень 2 жовтня окупанти вкотре вдарили по Південному мосту, який після попередніх атак закритий для автотранспорту і метро.

Перший удар по мосту припав на 1 жовтня, коли росіяни атакували його двома дронами, через що зупинили рух наземного транспорту та метро. Ввечері того ж дня атака пошкодила опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену. Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по мосту. Тієї ж ночі в Дарницькому районі удар по 25-поверховій багатоповерхівці забрав життя людини, ще двоє дістали поранення.

Через перекриття мостів столиця опинилася в транспортному колапсі. Крім того, у КМДА змінили схеми низки автобусних і тролейбусних маршрутів через закриття Подільського мосту.