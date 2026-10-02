Осколок поранив 8-річну дівчинку в Гостомелі, ще троє людей постраждали від атаки

Увечері 2 жовтня внаслідок атаки російських дронів на Гостомель на Київщині постраждали четверо людей, серед них 8-річна дівчинка. Загиблих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.
Найсерйозніших травм зазнав 66-річний чоловік: у нього опіки тіла та закрита травма живота. Його доправили до місцевої лікарні.
8-річна дівчинка дістала осколкове поранення ноги.
Згодом стало відомо ще про двох постраждалих із легкими травмами. Чоловік отримав опіки голови, а в жінки забій колінного суглоба та гостра реакція на стрес. Медики допомогли їм на місці, госпіталізація не знадобилася.
Під час атаки спалахнули складські та виробничі приміщення. Рятувальники ліквідовували пожежу ще кілька годин після удару.
Цього ж дня росіяни знову атакували Київ. Удень 2 жовтня окупанти вкотре вдарили по Південному мосту, який після попередніх атак закритий для автотранспорту і метро.
Перший удар по мосту припав на 1 жовтня, коли росіяни атакували його двома дронами, через що зупинили рух наземного транспорту та метро. Ввечері того ж дня атака пошкодила опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену. Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по мосту. Тієї ж ночі в Дарницькому районі удар по 25-поверховій багатоповерхівці забрав життя людини, ще двоє дістали поранення.
Через перекриття мостів столиця опинилася в транспортному колапсі. Крім того, у КМДА змінили схеми низки автобусних і тролейбусних маршрутів через закриття Подільського мосту.