Осколок ранил 8-летнюю девочку в Гостомеле, еще три человека пострадали от атаки

Самые серьезные травмы получил 66-летний мужчина: у него ожоги тела и закрытая травма живота. Его доставили в местную больницу.

8-летняя девочка получила осколочное ранение ноги.

Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших с легкими травмами. Муж получил ожоги головы, а у женщины ушиб коленного сустава и острая реакция на стресс. Медики помогли им на месте, госпитализация не понадобилась.

Во время атаки вспыхнули складские и производственные помещения. Спасатели ликвидировали пожар еще через несколько часов после удара.