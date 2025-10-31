Осіння погода без морозів: чого чекати українцям сьогодні

Сьогодні в останній день жовтня погода в Україні буде помірно теплою, проте у деяких регіонах може піти дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За прогнозом синоптика, дощі сьогодні найбільш ймовірні переважно на півночі та північному сході країни. На решті території опадів не прогнозується.
У південних областях збережеться тепла погода - температура підніметься до +15…+19 градусів. На півночі очікується невелике похолодання - вдень +9…+13, у центральних і західних регіонах повітря прогріється до +11…+15 градусів.
Вітер західний, рвучкий, місцями з поривами до 15-18 м/с, що може створювати відчуття прохолоди.
У столиці сьогодні місцями пройде невеликий дощ, очікується поривчастий західний вітер. Максимальна температура вдень становитиме близько +10…+11 градусів.
Загалом, за словами Діденко, найближчими днями в Україні утримається відносно тепла осіння погода - без нічних заморозків і з денною температурою в межах +10…+14 градусів, а на півдні - трохи вище.
Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі вже оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні.
Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.
Також фахівці Українського гідрометцентру раніше проаналізували погодні умови на початку жовтня і пояснили, як вони впливають на підготовку ґрунту до посіву озимих культур, проростання зерна та формування врожаю пізніх сільськогосподарських рослин.
А ще синоптики поділилися, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.