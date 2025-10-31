Осенняя погода без морозов: чего ждать украинцам сегодня

Сегодня в последний день октября погода в Украине будет умеренно теплой, однако в некоторых регионах может пойти дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По прогнозу синоптика, дожди сегодня наиболее вероятны преимущественно на севере и северо-востоке страны. На остальной территории осадков не прогнозируется.
В южных областях сохранится теплая погода - температура поднимется до +15...+19 градусов. На севере ожидается небольшое похолодание - днем +9...+13, в центральных и западных регионах воздух прогреется до +11...+15 градусов.
Ветер западный, порывистый, местами с порывами до 15-18 м/с, что может создавать ощущение прохлады.
В столице сегодня местами пройдет небольшой дождь, ожидается порывистый западный ветер. Максимальная температура днем составит около +10...+11 градусов.
В целом, по словам Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая осенняя погода - без ночных заморозков и с дневной температурой в пределах +10...+14 градусов, а на юге - чуть выше.
