Осенняя погода без морозов: чего ждать украинцам сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, дожди сегодня наиболее вероятны преимущественно на севере и северо-востоке страны. На остальной территории осадков не прогнозируется.

В южных областях сохранится теплая погода - температура поднимется до +15...+19 градусов. На севере ожидается небольшое похолодание - днем +9...+13, в центральных и западных регионах воздух прогреется до +11...+15 градусов.

Ветер западный, порывистый, местами с порывами до 15-18 м/с, что может создавать ощущение прохлады.

Погода в Киеве

В столице сегодня местами пройдет небольшой дождь, ожидается порывистый западный ветер. Максимальная температура днем составит около +10...+11 градусов.

В целом, по словам Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая осенняя погода - без ночных заморозков и с дневной температурой в пределах +10...+14 градусов, а на юге - чуть выше.