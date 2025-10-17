Осіння мода для plus size: Андре Тан розповів, як виглядати стильно

Структурований оверсайз - головний силует сезону

Оверсайз залишається в тренді, але з важливою умовою: він має бути структурований. Це не мішкуваті речі без форми, а елегантні, чітко скроєні моделі, що візуально формують силует.

"Пальта прямого крою, жакети з поясами, тренчі, що тримають форму, - саме такі речі створюють відчуття впевненості та дають змогу мати елегантний вигляд без зайвого тиску на тіло", - зазначає Андре Тан.

Андре Тан розповів про моду для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Трикотаж для затишку і стилю

Другий тренд - теплий і м'який трикотаж, який дарує не тільки тепло, а й свободу рухів. У пріоритеті сукні з поясами, кардигани на запах і оверсайз-светри, які можна міксувати з ременями або поясами, щоб надати образу форми.

Андре Тан розповів про тренди для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Теплі та глибокі відтінки

Третій елемент осінньої моди для plus size - палітра теплих відтінків. Андре Тан радить обирати насичені та благородні тони, що підкреслюють глибину образу:

бордо

темна оливка

карамель

шоколад

сливовий.

Такі кольори не тільки пасують до осіннього настрою, а й допомагають візуально структурувати фігуру і роблять образ теплим і гармонійним.

Пояси - союзники силуету

Особливу увагу дизайнер звертає на аксесуари, які формують талію. Андре Тан радить не ховати її, а підкреслювати за допомогою ременів або широких поясів, які можна носити поверх жакетів, пальт або трикотажних суконь.

"Не приховуйте свою талію. Навпаки, підкресліть її, і образ одразу отримає завершену, гармонійну форму", - ділиться порадою дизайнер.

Комфорт - понад усе

Останній, але ключовий принцип моди для жінок з формами - максимальний комфорт і прийняття себе. За словами Андре Тана, стиль - це не про розмір, а про любов до себе.