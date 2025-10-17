Як виглядає наймодніша спідниця на осінь 2025: Оля Полякова задає тренди

Оля Полякова вразила своїх шанувальників стильним осіннім образом, де центральним елементом стала шкіряна спідниця бордового відтінку. Цей лук не тільки підкреслює тренди сезону, а й демонструє, як поєднувати елегантність і сміливість в одному образі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Співачка обрала бордовий колір, який став основою її елегантного і водночас сучасного лука. Весь образ витриманий у глибоких відтінках марсала, що додає розкоші та вишуканості.

Колірна гама: монохромна елегантність

Усі елементи образу Олі Полякової гармонійно поєднуються між собою завдяки монохромному підходу. Насичені бордові та винні відтінки справляють враження розкоші та елегантності, що є ідеальним варіантом для осінньо-зимового сезону.

Монохромні образи не тільки популярні, але й підкреслюють стиль і смак, даючи можливість створювати гармонійні та лаконічні луки.

Оля Полякова (скриншот)

Верх: стильний светр

Полякова вибрала тонкий в'язаний светр з високим горлом, який ідеально підходить для прохолодної погоди. Напівпрозорий матеріал надає образу жіночності та елегантності.

Цей відтінок бордового підкреслює її шкіру і відмінно контрастує з темною спідницею, створюючи стильний баланс між легкістю і силою.

Як носити бордовий колір восени (скриншот)

Низ: шкіряна спідниця-олівець

Центральним елементом образу є обтисла спідниця-олівець з фактурної шкіри. Образ має не тільки модний, а й дуже жіночний вигляд завдяки ідеально підібраному силуету, який підкреслює фігуру.

Верхній одяг: шкіряна куртка

Оля Полякова обрала шкіряну куртку, яка ідеально доповнює її монохромний образ. Відтінок косухи ідеально гармонує зі спідницею і светром, створюючи завершений ансамбль. Це дає змогу не тільки виділити текстури, а й надати образу вишуканої елегантності.

Оля Полякова показала стильний лук (скриншот)

Аксесуари: акцент на розкіш

Оля обрала сумку в бордовому кольорі із золотистою фурнітурою. Така сумка є знаковим елементом модного світу, що підкреслює високий статус і розкіш образу.

Взуття - ботильйони з гострим носком, також виконані в темно-бордовому кольорі, які ідеально продовжують вертикальну лінію образу.

Макіяж і зачіска: драматичний акцент

Макіяж із виразними smoky eyes надає образу ще більшої глибини. Завершує лук розпушене хвилясте волосся. Це поєднання створює гармонійний і вишуканий образ, підкреслюючи кожен елемент стилю.

Оля Полякова показала модні тренди осені 2025 (скриншот)