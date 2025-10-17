Осенняя мода для plus size: Андре Тан рассказал, как выглядеть стильно

Структурированный оверсайз - главный силуэт сезона

Оверсайз остается в тренде, но с важным условием: он должен быть структурирован. Это не мешковатые вещи без формы, а элегантные, четко скроенные модели, визуально формирующие силуэт.

"Пальто прямого кроя, жакеты с поясами, тренчи, которые держат форму - именно такие вещи создают чувство уверенности и позволяют выглядеть элегантно без лишнего давления на тело", - отмечает Андре Тан.

Андре Тан рассказал про моду для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Трикотаж для уюта и стиля

Второй тренд - теплый и мягкий трикотаж, который дарит не только тепло, но и свободу движений. В приоритете платья с поясами, кардиганы на запах и оверсайз-свитера, которые можно миксовать с ремнями или поясами, чтобы придать образу формы.

Андре Тан рассказал про тренды для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Теплые и глубокие оттенки

Третий элемент осенней моды для plus size - палитра теплых оттенков. Андре Тан советует выбирать насыщенные и благородные тона, подчеркивающие глубину образа:

бордо

темная оливка

карамель

шоколад

сливовый.

Такие цвета не только подходят к осеннему настроению, но и помогают визуально структурировать фигуру и делают образ теплым и гармоничным.

Пояса - союзники силуэта

Особое внимание дизайнер обращает на аксессуары, которые формируют талию. Андре Тан советует не прятать ее, а подчеркивать с помощью ремней или широких поясов, которые можно носить поверх жакетов, пальто или трикотажных платьев.

"Не скрывайте свою талию. Напротив, подчеркните ее, и образ сразу получит завершенную, гармоничную форму", - делится советом дизайнер.

Андре Тан рассказал про моду для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Комфорт - превыше всего

Последний, но ключевой принцип моды для женщин с формами - максимальный комфорт и принятие себя. По словам Андре Тана, стиль - это не о размере, а о любви к себе.