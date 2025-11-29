Осінній must-have від Лілії Ребрик: як носити замшеві чоботи-"козаки"

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася своїм новим стильним образом, який ідеально відображає головні модні тренди осені 2025 року. Центральним елементом "луку" стали замшеві чоботи-"козаки", які не тільки надають образу характеру, а й підкреслюють індивідуальність зірки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який "лук" вибрала Ребрик

Для свого осіннього виходу Лілія обрала багатошаровий підхід до стилю (layering), поєднавши теплі відтінки коричневого і бежевого, що створило відчуття затишку та елегантності.

Лілія Ребрик (скриншот)

Основа образу - класичне довге пальто шоколадно-коричневого кольору з вовни, що формує чіткий силует і додає образу вишуканої драматичності.

Під пальто акторка обрала в'язану сукню карамельно-бежевого відтінку, яка ідеально поєднується з подовженою білою сорочкою. Такий прийом не тільки надає свіжості образу, а й створює текстурний контраст між м'якою вовною і легкою бавовною.

Лілія Ребрик показала стильний образ (скриншот)

Щоб підкреслити талію і структуру образу використано широкий ремінь у тон до сукні та взуття, що візуально робить силует більш витонченим.

Головним акцентом лука стали чоботи-"козаки". Модель виконана з м'якої замші рудого відтінку, що надає образу богемного шарму.

Висока халява, що доходить майже до коліна, у поєднанні зі стійким скошеним каблуком робить взуття не тільки стильним, а й практичним для щоденного носіння. Такий вибір взуття показує, що ковбойські мотиви вдало інтегруються в міський осінній гардероб.

Лілія Ребрик задає тренди (скриншот)

Образ Лілії Ребрик є ідеальним прикладом того, як поєднувати комфорт та актуальні модні тенденції. Використання монохромної палітри різних відтінків коричневого, багатошаровість і акцентне взуття роблять образ не тільки трендовим, а й функціональним для повсякденної осені.

"Лук" підкреслює елегантність, почуття стилю і готовність до будь-яких погодних умов, залишаючись при цьому жіночним і сучасним.

Чому чоботи-"козаки" в тренді в 2025 році

Висока халява і зручні підбори - стильне і комфортне взуття для щоденного носіння, підходить для різних образів.

Універсальність у "луках" - легко поєднувати з сукнями, туніками, джинсами та oversize-пальто, створюючи багатошарові образи.

Повернення західної естетики - ковбойські мотиви стали модним акцентом у міській моді, а натуральні відтінки замші надають елегантності.

Ребрик показала модні чоботи (скриншот)