ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Осенний must-have от Лилии Ребрик: как носить замшевые сапоги-"козаки"

Суббота 29 ноября 2025 07:15
UA EN RU
Осенний must-have от Лилии Ребрик: как носить замшевые сапоги-"козаки" Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась своим новым стильным образом, который идеально отражает главные модные тренды осени 2025 года. Центральным элементом "лука" стали замшевые сапоги-"козаки", которые не только придают образу характера, но и подчеркивают индивидуальность звезды.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой "лук" выбрала Ребрик

Для своего осеннего выхода Лилия выбрала многослойный подход к стилю (layering), соединив теплые оттенки коричневого и бежевого, что создало чувство уюта и элегантности.

Осенний must-have от Лилии Ребрик: как носить замшевые сапоги-&quot;козаки&quot;Лилия Ребрик (скриншот)

Основа образа - классическое длинное пальто шоколадно-коричневого цвета из шерсти, которое формирует четкий силуэт и придает образу изысканной драматичности.

Под пальто актриса выбрала вязаное платье карамельно-бежевого оттенка, которое идеально сочетается с удлиненной белой рубашкой. Такой прием не только придает свежести образу, но и создает текстурный контраст между мягкой шерстью и легким хлопком.

Осенний must-have от Лилии Ребрик: как носить замшевые сапоги-&quot;козаки&quot;Лилия Ребрик показала стильный образ (скриншот)

Чтобы подчеркнуть талию и структуру образа использован широкий ремень в тон к платью и обуви, что визуально делает силуэт более утонченным.

Главным акцентом лука стали сапоги-"козаки". Модель выполнена из мягкой замши рыжего оттенка, придающего образу богемного шарма.

Высокое голенище, которое доходит почти до колена, в сочетании со стойким скошенным каблуком делает обувь не только стильной, но и практичной для ежедневного ношения. Такой выбор обуви показывает, что ковбойские мотивы удачно интегрируются в городской осенний гардероб.

Осенний must-have от Лилии Ребрик: как носить замшевые сапоги-&quot;козаки&quot;Лилия Ребрик задает тренды (скриншот)

Образ Лилии Ребрик является идеальным примером того, как сочетать комфорт и актуальные модные тенденции. Использование монохромной палитры разных оттенков коричневого, многослойность и акцентная обувь делают образ не только трендовым, но и функциональным для повседневной осени.

"Лук" подчеркивает элегантность, чувство стиля и готовность к любым погодным условиям, оставаясь при этом женственным и современным.

Почему сапоги-"козаки" в тренде в 2025 году

  • Высокое голенище и удобный каблук - стильная и комфортная обувь для ежедневного ношения, подходит для разных образов.
  • Универсальность в "луках" - легко сочетать с платьями, туниками, джинсами и oversize-пальто, создавая многослойные образы.
  • Возвращение западной эстетики - ковбойские мотивы стали модным акцентом в городской моде, а натуральные оттенки замши придают элегантности.

Осенний must-have от Лилии Ребрик: как носить замшевые сапоги-&quot;козаки&quot;Ребрик показала модные сапоги (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни Лилия Ребрик
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает