ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Чорний костюм і мінімалізм: секрет стильного "лука" дружини Усика

П'ятниця 28 листопада 2025 07:15
UA EN RU
Чорний костюм і мінімалізм: секрет стильного "лука" дружини Усика Дружина Усика (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина продемонструвала елегантний діловий образ у чорному костюмі, поєднавши стриманість і сучасний мінімалізм.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Основні елементи образу

Центральним елементом вбрання став класичний костюм, що складається з піджака і спідниці. Піджак вирізняється чіткою лінією плечей, приталеним силуетом і глибоким V-подібним вирізом, що створює відчуття легкості й елегантності.

Спідниця-"олівець" довжини міді з високою талією і невеликим розрізом на одній з фотографій додає образу динаміки та жіночності.

Чорні матові колготки органічно доповнюють образ, зорово подовжуючи ноги й створюючи єдину вертикальну лінію разом із взуттям.

Закриті туфлі на високих стійких підборах з квадратним носком, а також ремінці навколо щиколотки надають сучасний акцент і завершують образ.

Чорний костюм і мінімалізм: секрет стильного &quot;лука&quot; дружини УсикаКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Аксесуари та деталі

Образ доповнено великою чорною парасолькою, яка слугує не тільки практичним елементом, а й стильним атрибутом, що підкреслює монохромність образу.

Прикраси обрані в мінімалістичному стилі: невеликі сережки-гвоздики, тонке кольє і підвіски роблять акцент на лаконічності й акуратності стилю.

Зачіска Катерини зібрана в гладкий хвіст, який відкриває обличчя і підкреслює риси. Макіяж виконаний у природній тональності, що гармонійно поєднується із загальною концепцією образу.

Чорний костюм і мінімалізм: секрет стильного &quot;лука&quot; дружини УсикаДружина Усика задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чому чорний колір ідеально вписується в діловий стиль

Чорний колір завжди був символом елегантності, впевненості та професіоналізму, і саме тому він ідеально підходить для ділових образів. Монохромні луки створюють ефект єдиного силуету, що візуально подовжує фігуру і додає образу строгості та завершеності.

У поєднанні з чіткими лініями костюма, як у випадку з піджаком і спідницею міді Катерини Усік, чорний колір дає змогу підкреслити фігуру, не відволікаючи увагу на надмірні деталі.

Чорний костюм і мінімалізм: секрет стильного &quot;лука&quot; дружини УсикаДружина Усика показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Мінімалістичні аксесуари, строгий крій і правильний силует у поєднанні з монохромністю створюють образ, який виглядає одночасно стильно і демонструє впевненість.

Крім того, чорний костюм легко адаптувати під різні випадки: його можна носити як для офісних зустрічей, так і для публічних заходів або урбаністичних фотосесій.

Монохромний підхід дає змогу комбінувати різні текстури тканин і легкі акценти у взутті або прикрасах, залишаючи при цьому загальний образ гармонійним і професійним.

Чорний костюм і мінімалізм: секрет стильного &quot;лука&quot; дружини УсикаКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає