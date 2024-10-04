Осінні канікули в Україні. Названі дати, коли відпочиватимуть школярі

Міністерство освіти і науки України визначило чіткі дати початку та кінця навчально року – він триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. У межах цих дат школи можуть самостійно визначати структуру та тривалість навчального року.

Цієї осені МОН рекомендує відпустити дітей на осінні канікули із 28 жовтня до 3 листопада. Однак адміністрація кожної конкретної школи може самостійно вирішувати, коли відпочиватимуть діти та перенести дати. Керівництво навчального закладу визначає дати та тривалість канікул з урахуванням епідеміологічної та безпекової ситуації, а також наявності опалення у класах.

Вже відомі орієнтовні дати інших канікул. Так, зимові рекомендують ввести у період із 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, весняні – із 24 до 30 березня 2025 року, а літні – з 30 червня до 31 серпня 2025 року.

Також у МОН наголошують, що канікули протягом навчального року мають тривати не менше 30 календарних днів. Їх періодичність і тривалість кожен заклад освіти може визначати самостійно.