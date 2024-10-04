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Осенние каникулы в Украине. Названы даты, когда будут отдыхать школьники

Фото: Осенние каникулы-2024 в Украине (pexels)
Автор: Татьяна Веремеева

Учебный год в Украине длится второй месяц и школьники уже ждут, когда смогут уйти на каникулы.

РБК-Украина разбиралось, когда этой осенью школьников отпустят на каникулы.

Министерство образования и науки Украины определило четкие даты начала и конца учебного года – он продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В пределах этих дат школы могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года.

Этой осенью МОН рекомендует отпустить детей на осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября. Однако администрация каждой конкретной школы может самостоятельно решать, когда будут отдыхать дети и перенести даты. Руководство учебного заведения определяет даты и продолжительность каникул с учетом эпидемиологической и ситуации с безопасностью, а также наличия отопления в классах.

Уже известны ориентировочные даты других каникул. Так, зимние рекомендуют ввести в период с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, весенние – с 24 по 30 марта 2025 года, а летние – с 30 июня по 31 августа 2025 года.

Также в МОН подчеркивают, что каникулы в течение учебного года должны занять не менее 30 календарных дней. Их периодичность и продолжительность каждое учебное заведение может определять самостоятельно.

Напомним, с 1 сентября 2025 года находящиеся за рубежом дети смогут получить украинское образование. У них будет возможность учиться на семейной, экстернатной форме или в дистанционных классах с украиноведческим компонентом.

Однако Министерство образования сообщает, что одновременное обучение по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе очно со следующего учебного года не планируется. Родителям придется выбирать между двумя системами образования.

Также мы писали, что дети ВПЛ со следующего учебного года должны быть причислены в школы по фактическому месту жительства. РБК-Украина рассказывало, как это сделать и что делать, если в школе нет свободных мест.

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