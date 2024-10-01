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Як перевести дитину ВПО до місцевої школи: покрокова інструкція

Україна, Київ, Вівторок 01 жовтня 2024 13:47
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Як перевести дитину ВПО до місцевої школи: покрокова інструкція Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із початку наступного навчального року навчатимуться очно за місцем перебування, якщо це дозволяють безпекові умови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства освіти і науки України (МОН).

З 1 вересня 2025 року діти, переміщені внаслідок російської агресії, обов’язково повинні розпочати очне навчання у школах за місцем свого фактичного проживання там, де це дозволяють безпекові умови.

Як перевести дитину ВПО до місцевої школи

Батькам дітей, які навчаються дистанційно, необхідно виконати кілька кроків для переведення дитини до місцевої школи:

  • Отримати інформацію. Дізнатися у школі, де дитина зараз навчається дистанційно, про зміни у форматі навчання з нового навчального року.
  • Перевірити наявність місць. На сайті Інституту освітньої аналітики перевірити, чи є вільні місця у школі за місцем проживання дитини.
  • Подати заяву. Подати заяву в обрану школу та проінформувати поточний навчальний заклад про переведення дитини.
  • Переведення дитини. Директор дистанційної школи оформлює переведення дитини в новий заклад.

Якщо в місцевій школі немає вільних місць, дитина зможе продовжити навчання дистанційно. Для цього потрібно надати директору школи підтвердження відсутності місць із посиланням на сайт Інституту освітньої аналітики. Дистанційний заклад освіти оформлює відповідний наказ про подальше дистанційне навчання.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні буде запроваджена "Школа супергероїв", яка стане мережею освітніх центрів у лікарнях. Ця ініціатива забезпечить безперервну освіту для дітей, що лікуються в Україні та за кордоном, і допоможе мінімізувати прогалини у навчанні. Залучення вчителів іноземних мов та фахівців з корекційної освіти допоможе проводити необхідні корекційно-розвиткові активності для дітей у психіатричних відділеннях. "Школа супергероїв" також матиме доступ до приміщень медичних закладів безкоштовно, з можливістю укриття у разі потреби.

Також ми розповідали про ще одне нововведення, яке планують запровадити в Україні із 1 вересня 2025 року – у школах з’являться запровадять класи для учнів з особливими освітніми потребами. Освітній процес буде адаптовано відповідно до індивідуальних особливостей кожної дитини.

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