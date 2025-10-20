Осінні канікули в Україні: у яких школах діти відпочиватимуть раніше, а де їх скасували

Осінні канікули для школярів в Україні традиційно розпочинаються наприкінці жовтня. Цьогоріч більшість шкіл відправлять учнів на відпочинок з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, однак конкретні дати визначає кожен навчальний заклад окремо.

Про це розповідає РБК-Україна .

Як визначають дати канікул

Відповідно до постанови Кабміну №1003, навчальний рік у школах стартував 1 вересня 2025 року й може тривати до 30 червня 2026-го. Водночас Міністерство освіти і науки України (МОН) наголошує, що це лише гранична дата, а не обов’язковий термін завершення навчання.

Рішення про канікули ухвалюють педагогічні ради шкіл з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації в регіоні та технічних можливостей закладу.

Орієнтовний графік МОН

Міністерство рекомендує наступні дати канікул у 2025-2026 навчальному році:

осінні: 27 жовтня - 2 листопада 2025 року;

зимові: 27 грудня 2025 - 11 січня 2026 року;

весняні: 23 - 29 березня 2026 року;

літні: з 1 червня до початку нового навчального року.

Тривалість усіх канікул упродовж року має становити не менше 30 календарних днів.

Київ

У столиці осінні канікули пройдуть з 27 жовтня по 2 листопада. Як пояснили у Департаменті освіти та науки КМДА, школи можуть коригувати дати самостійно, але мають дотримуватись мінімальної тривалості відпочинку. Через нестабільну безпекову ситуацію можливе подальше коригування структури навчального року.

Західна Україна

Львів - канікули стартують 24 жовтня, до навчання школярі повернуться 3 листопада.

Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Хмельницький, Ужгород, Чернівці - більшість шкіл відпочиватиме з 27 жовтня до 2 листопада.

У Чернівцях школи можуть вирішувати, чи проводити осінні канікули, чи подовжити зимові. Військово-спортивний ліцей міста відмовився від осіннього відпочинку.

Центральна та Північна Україна

Рівне - канікули триватимуть з 25 жовтня до 2 листопада.

Полтавська область - більшість громад обрала період з 27 жовтня до 2 листопада, деякі - з 25 жовтня, а Лохвицька громада розпочне ще 20 жовтня.

Кропивницький - дати різняться по школах: від 25 жовтня до 9 листопада. У шести навчальних закладах осінніх канікул не буде - учні отримають довший зимовий відпочинок.

Південна Україна

В Одеській області Департамент освіти закликав перенести осінні канікули на зиму. За словами директора департаменту Олександра Лончака, це рішення пов’язане зі складною ситуацією в енергосистемі та прогнозами суворої зими.

Посадовець наголосив, що теплий осінній період варто використати максимально ефективно - для очного навчання, поки є стабільне світло та тепло.

Що важливо знати батькам і школярам

У всіх інших регіонах місцева влада та департаменти освіти не повідомляли про перенесення осінніх канікул. Таким чином, у більшості областей школярі відпочиватимуть наприкінці жовтня.

Остаточні дати канікул затверджує кожна школа з урахуванням рекомендацій МОН. Навчальні заклади можуть змінювати структуру навчального року залежно від погодні умов, безпеки чи енергетичної ситуації.