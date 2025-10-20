Осінні канікули в Україні: у яких школах діти відпочиватимуть раніше, а де їх скасували
Осінні канікули для школярів в Україні традиційно розпочинаються наприкінці жовтня. Цьогоріч більшість шкіл відправлять учнів на відпочинок з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, однак конкретні дати визначає кожен навчальний заклад окремо.
Про це розповідає РБК-Україна.
Як визначають дати канікул
Відповідно до постанови Кабміну №1003, навчальний рік у школах стартував 1 вересня 2025 року й може тривати до 30 червня 2026-го. Водночас Міністерство освіти і науки України (МОН) наголошує, що це лише гранична дата, а не обов’язковий термін завершення навчання.
Рішення про канікули ухвалюють педагогічні ради шкіл з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації в регіоні та технічних можливостей закладу.
Орієнтовний графік МОН
Міністерство рекомендує наступні дати канікул у 2025-2026 навчальному році:
- осінні: 27 жовтня - 2 листопада 2025 року;
- зимові: 27 грудня 2025 - 11 січня 2026 року;
- весняні: 23 - 29 березня 2026 року;
- літні: з 1 червня до початку нового навчального року.
Тривалість усіх канікул упродовж року має становити не менше 30 календарних днів.
Київ
У столиці осінні канікули пройдуть з 27 жовтня по 2 листопада. Як пояснили у Департаменті освіти та науки КМДА, школи можуть коригувати дати самостійно, але мають дотримуватись мінімальної тривалості відпочинку. Через нестабільну безпекову ситуацію можливе подальше коригування структури навчального року.
Західна Україна
Львів - канікули стартують 24 жовтня, до навчання школярі повернуться 3 листопада.
Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Хмельницький, Ужгород, Чернівці - більшість шкіл відпочиватиме з 27 жовтня до 2 листопада.
У Чернівцях школи можуть вирішувати, чи проводити осінні канікули, чи подовжити зимові. Військово-спортивний ліцей міста відмовився від осіннього відпочинку.
Центральна та Північна Україна
Рівне - канікули триватимуть з 25 жовтня до 2 листопада.
Полтавська область - більшість громад обрала період з 27 жовтня до 2 листопада, деякі - з 25 жовтня, а Лохвицька громада розпочне ще 20 жовтня.
Кропивницький - дати різняться по школах: від 25 жовтня до 9 листопада. У шести навчальних закладах осінніх канікул не буде - учні отримають довший зимовий відпочинок.
Південна Україна
В Одеській області Департамент освіти закликав перенести осінні канікули на зиму. За словами директора департаменту Олександра Лончака, це рішення пов’язане зі складною ситуацією в енергосистемі та прогнозами суворої зими.
Посадовець наголосив, що теплий осінній період варто використати максимально ефективно - для очного навчання, поки є стабільне світло та тепло.
Що важливо знати батькам і школярам
У всіх інших регіонах місцева влада та департаменти освіти не повідомляли про перенесення осінніх канікул. Таким чином, у більшості областей школярі відпочиватимуть наприкінці жовтня.
Остаточні дати канікул затверджує кожна школа з урахуванням рекомендацій МОН. Навчальні заклади можуть змінювати структуру навчального року залежно від погодні умов, безпеки чи енергетичної ситуації.
