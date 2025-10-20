ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Осінні канікули в Україні: у яких школах діти відпочиватимуть раніше, а де їх скасували

Понеділок 20 жовтня 2025 14:50
UA EN RU
Осінні канікули в Україні: у яких школах діти відпочиватимуть раніше, а де їх скасували Фото: Коли відпочиватимуть школярі восени 2025 року (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Осінні канікули для школярів в Україні традиційно розпочинаються наприкінці жовтня. Цьогоріч більшість шкіл відправлять учнів на відпочинок з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, однак конкретні дати визначає кожен навчальний заклад окремо.

Про це розповідає РБК-Україна.

Як визначають дати канікул

Відповідно до постанови Кабміну №1003, навчальний рік у школах стартував 1 вересня 2025 року й може тривати до 30 червня 2026-го. Водночас Міністерство освіти і науки України (МОН) наголошує, що це лише гранична дата, а не обов’язковий термін завершення навчання.

Рішення про канікули ухвалюють педагогічні ради шкіл з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації в регіоні та технічних можливостей закладу.

Орієнтовний графік МОН

Міністерство рекомендує наступні дати канікул у 2025-2026 навчальному році:

  • осінні: 27 жовтня - 2 листопада 2025 року;
  • зимові: 27 грудня 2025 - 11 січня 2026 року;
  • весняні: 23 - 29 березня 2026 року;
  • літні: з 1 червня до початку нового навчального року.

Тривалість усіх канікул упродовж року має становити не менше 30 календарних днів.

Київ

У столиці осінні канікули пройдуть з 27 жовтня по 2 листопада. Як пояснили у Департаменті освіти та науки КМДА, школи можуть коригувати дати самостійно, але мають дотримуватись мінімальної тривалості відпочинку. Через нестабільну безпекову ситуацію можливе подальше коригування структури навчального року.

Західна Україна

Львів - канікули стартують 24 жовтня, до навчання школярі повернуться 3 листопада.

Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Хмельницький, Ужгород, Чернівці - більшість шкіл відпочиватиме з 27 жовтня до 2 листопада.

У Чернівцях школи можуть вирішувати, чи проводити осінні канікули, чи подовжити зимові. Військово-спортивний ліцей міста відмовився від осіннього відпочинку.

Центральна та Північна Україна

Рівне - канікули триватимуть з 25 жовтня до 2 листопада.

Полтавська область - більшість громад обрала період з 27 жовтня до 2 листопада, деякі - з 25 жовтня, а Лохвицька громада розпочне ще 20 жовтня.

Кропивницький - дати різняться по школах: від 25 жовтня до 9 листопада. У шести навчальних закладах осінніх канікул не буде - учні отримають довший зимовий відпочинок.

Південна Україна

В Одеській області Департамент освіти закликав перенести осінні канікули на зиму. За словами директора департаменту Олександра Лончака, це рішення пов’язане зі складною ситуацією в енергосистемі та прогнозами суворої зими.

Посадовець наголосив, що теплий осінній період варто використати максимально ефективно - для очного навчання, поки є стабільне світло та тепло.

Що важливо знати батькам і школярам

У всіх інших регіонах місцева влада та департаменти освіти не повідомляли про перенесення осінніх канікул. Таким чином, у більшості областей школярі відпочиватимуть наприкінці жовтня.

Остаточні дати канікул затверджує кожна школа з урахуванням рекомендацій МОН. Навчальні заклади можуть змінювати структуру навчального року залежно від погодні умов, безпеки чи енергетичної ситуації.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні стартує безкоштовна програма "Освітній Суп" для учнів 6-11 класів із восьми областей. Школярі зможуть онлайн підтягнути українську мову, математику та інші предмети за допомогою тьюторів і менторів. Реєстрація триває до 26 жовтня, старт занять - 29 жовтня.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє поліції охорони перебувати у школах. Документ передбачає проведення превентивних заходів для підвищення безпеки та захисту учнів. Закон має зменшити ризики й створити безпечніше освітнє середовище.

При підготовці матеріалу були використані такі джерела: ZAXID.NET, "Суспільне Київ", "Суспільне Полтава", "Суспільне Кропивницький", Львівська міська рада, Управління освіти Чернівецької міської ради, Рівненська міська рада, повідомлення директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександра Лончака.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа Освіта в Україні
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів