Школярам допоможуть безкоштовно підтягнути українську та математику: стартує нова програма

Учні середньої та старшої школи можуть безкоштовно долучитися до додаткових занять із української мови та математики в межах програми "Освітній Суп". Ініціатива спрямована на допомогу школярам надолужити пропущені знання.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України .

Заняття проходитимуть онлайн із використанням тьюторського та менторського підходів. Участь можуть узяти учні 6-11 класів із Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

До участі особливо заохочуються діти з соціально вразливих категорій - із багатодітних родин, без батьківського піклування, у складних життєвих обставинах або зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Навчання проходитиме у двох форматах:

тьюторинг - заняття з учителями з української мови або математики. Старт 29 жовтня, реєстрація триває до 26 жовтня;

- заняття з учителями з української мови або математики. Старт 29 жовтня, реєстрація триває до 26 жовтня; менторинг - заняття зі студентами-менторами з різних предметів, зокрема біології, хімії, фізики, історії, англійської мови, географії.

Ініціатива реалізується ГО "Навчай для України", яка з 2016 року працює над забезпеченням рівного доступу дітей до якісної освіти, особливо в умовах війни.

Зареєструватися можна на сайті: teachforukraine.org.