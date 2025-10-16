Школярам допоможуть безкоштовно підтягнути українську та математику: стартує нова програма
Учні середньої та старшої школи можуть безкоштовно долучитися до додаткових занять із української мови та математики в межах програми "Освітній Суп". Ініціатива спрямована на допомогу школярам надолужити пропущені знання.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Заняття проходитимуть онлайн із використанням тьюторського та менторського підходів. Участь можуть узяти учні 6-11 класів із Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
До участі особливо заохочуються діти з соціально вразливих категорій - із багатодітних родин, без батьківського піклування, у складних життєвих обставинах або зі статусом внутрішньо переміщених осіб.
Навчання проходитиме у двох форматах:
- тьюторинг - заняття з учителями з української мови або математики. Старт 29 жовтня, реєстрація триває до 26 жовтня;
- менторинг - заняття зі студентами-менторами з різних предметів, зокрема біології, хімії, фізики, історії, англійської мови, географії.
Ініціатива реалізується ГО "Навчай для України", яка з 2016 року працює над забезпеченням рівного доступу дітей до якісної освіти, особливо в умовах війни.
Зареєструватися можна на сайті: teachforukraine.org.
