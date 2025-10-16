ua en ru
Школярам допоможуть безкоштовно підтягнути українську та математику: стартує нова програма

Четвер 16 жовтня 2025 11:21
Школярам допоможуть безкоштовно підтягнути українську та математику: стартує нова програма Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Учні середньої та старшої школи можуть безкоштовно долучитися до додаткових занять із української мови та математики в межах програми "Освітній Суп". Ініціатива спрямована на допомогу школярам надолужити пропущені знання.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Заняття проходитимуть онлайн із використанням тьюторського та менторського підходів. Участь можуть узяти учні 6-11 класів із Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

До участі особливо заохочуються діти з соціально вразливих категорій - із багатодітних родин, без батьківського піклування, у складних життєвих обставинах або зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Навчання проходитиме у двох форматах:

  • тьюторинг - заняття з учителями з української мови або математики. Старт 29 жовтня, реєстрація триває до 26 жовтня;
  • менторинг - заняття зі студентами-менторами з різних предметів, зокрема біології, хімії, фізики, історії, англійської мови, географії.

Ініціатива реалізується ГО "Навчай для України", яка з 2016 року працює над забезпеченням рівного доступу дітей до якісної освіти, особливо в умовах війни.

Зареєструватися можна на сайті: teachforukraine.org.

Раніше РБК-Україна писало, що в українських школах і садочках стартував проєкт "Уроки Турботи" для дітей 5-10 років. Це серія інтерактивних занять, які допомагають розвивати емпатію, інклюзивне мислення та турботу про психічне здоров’я.

Також ми розповідали, що уряд оновив правила харчування у школах і садочках, адаптувавши їх до умов війни. Тепер під час тривалих повітряних тривог діти можуть отримувати не гарячі, а готові або буфетні страви. Також вперше визначено норми харчування в укриттях і порядок списання продуктів, зіпсованих через бойові дії чи відключення світла.

