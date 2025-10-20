ua en ru
Осенние каникулы в Украине: в каких школах дети будут отдыхать раньше, а где их отменили

Понедельник 20 октября 2025 14:50
UA EN RU
Осенние каникулы в Украине: в каких школах дети будут отдыхать раньше, а где их отменили Фото: Когда будут отдыхать школьники осенью 2025 года (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Осенние каникулы для школьников в Украине традиционно начинаются в конце октября. В этом году большинство школ отправят учеников на отдых с 27 октября по 2 ноября 2025 года, однако конкретные даты определяет каждое учебное заведение отдельно.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Как определяют даты каникул

Согласно постановлению Кабмина №1003, учебный год в школах стартовал 1 сентября 2025 года и может продолжаться до 30 июня 2026-го. В то же время Министерство образования и науки Украины (МОН) отмечает, что это лишь предельная дата, а не обязательный срок завершения обучения.

Решение о каникулах принимают педагогические советы школ с учетом учебной нагрузки, ситуации с безопасностью в регионе и технических возможностей заведения.

Ориентировочный график МОН

Министерство рекомендует следующие даты каникул в 2025-2026 учебном году:

  • осенние: 27 октября - 2 ноября 2025 года;
  • зимние: 27 декабря 2025 - 11 января 2026 года;
  • весенние: 23 - 29 марта 2026 года;
  • летние: с 1 июня до начала нового учебного года.

Продолжительность всех каникул в течение года должна составлять не менее 30 календарных дней.

Киев

В столице осенние каникулы пройдут с 27 октября по 2 ноября. Как пояснили в Департаменте образования и науки КГГА, школы могут корректировать даты самостоятельно, но должны придерживаться минимальной продолжительности отдыха. Из-за нестабильной ситуации с безопасностью возможна дальнейшая корректировка структуры учебного года.

Западная Украина

Львов - каникулы стартуют 24 октября, к учебе школьники вернутся 3 ноября.

Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Ужгород, Черновцы - большинство школ будет отдыхать с 27 октября по 2 ноября.

В Черновцах школы могут решать, проводить ли осенние каникулы или продлить зимние. Военно-спортивный лицей города отказался от осеннего отдыха.

Центральная и Северная Украина

Ровно - каникулы продлятся с 25 октября по 2 ноября.

Полтавская область - большинство громад выбрала период с 27 октября по 2 ноября, некоторые - с 25 октября, а Лохвицкая громада начнет еще 20 октября.

Кропивницкий - даты различаются по школам: от 25 октября до 9 ноября. В шести учебных заведениях осенних каникул не будет - ученики получат более длинный зимний отдых.

Южная Украина

В Одесской области Департамент образования призвал перенести осенние каникулы на зиму. По словам директора департамента Александра Лончака, это решение связано со сложной ситуацией в энергосистеме и прогнозами суровой зимы.

Чиновник подчеркнул, что теплый осенний период следует использовать максимально эффективно - для очного обучения, пока есть стабильный свет и тепло.

Что важно знать родителям и школьникам

Во всех остальных регионах местные власти и департаменты образования не сообщали о переносе осенних каникул. Таким образом, в большинстве областей школьники будут отдыхать в конце октября.

Окончательные даты каникул утверждает каждая школа с учетом рекомендаций МОН. Учебные заведения могут менять структуру учебного года в зависимости от погодных условий, безопасности или энергетической ситуации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине стартует бесплатная программа "Образовательный Суп" для учеников 6-11 классов из восьми областей. Школьники смогут онлайн подтянуть украинский язык, математику и другие предметы с помощью тьюторов и менторов. Регистрация длится до 26 октября, старт занятий - 29 октября.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет полиции охраны находиться в школах. Документ предусматривает проведение превентивных мер для повышения безопасности и защиты учеников. Закон должен уменьшить риски и создать более безопасную образовательную среду.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ZAXID.NET, "Суспільне Київ", "Суспільне Полтава", "Суспільне Кропивницький", Львовский городской совет, Управление образования Черновицкого городского совета, Ровенский городской совет, сообщение директора Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александра Лончака.

Школа Образование в Украине
