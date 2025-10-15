У школах може з'явитись поліція охорони: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, він дозволяє перебування поліції охорони у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради України.

"До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл", - йдеться у повідомленні ВР. Повідомляється, що відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення, у межах їхньої компетенції, превентивних заходів на території та в приміщеннях таких закладів. На думку авторів, реалізація підписаного закону сприятиме зменшенню ризиків, створенню безпечного освітнього середовища та збереженню матеріальної бази шкіл.