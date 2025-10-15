ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У школах може з'явитись поліція охорони: Зеленський підписав закон

Середа 15 жовтня 2025 13:03
UA EN RU
У школах може з'явитись поліція охорони: Зеленський підписав закон Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, він дозволяє перебування поліції охорони у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради України.

"До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл", - йдеться у повідомленні ВР.

Повідомляється, що відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення, у межах їхньої компетенції, превентивних заходів на території та в приміщеннях таких закладів.

На думку авторів, реалізація підписаного закону сприятиме зменшенню ризиків, створенню безпечного освітнього середовища та збереженню матеріальної бази шкіл.

Школи та поліція

Нагадаємо, що в українських школах з минулого року працюють правоохоронці. Зокрема, у шкільних закладах освіти, які знаходяться у прифронтових населених пунктах.

Так, правоохоронці займаються пропускним режимом (в багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металошукачі), комунікаціями з екстреними службами, викликом поліції та особистим реагуванням на правопорушення, їхнім припиненням, затриманням правопорушників.

Також раніше повідомлялось, що у разі виявлення ознак насильства, булінгу чи жорстокого поводження з дітьми, директори шкіл зобов’язані письмово повідомляти Національну поліцію України та службу у справах дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Школа Поліція Києва
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить