Осінні канікули в Києві: коли відпочиватимуть школярі та які заходи заплановані

Осінні канікули 2025 у Києві триватимуть із 27 жовтня до 2 листопада.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У відомстві наголошують, що столичні школярі вже четвертий рік поспіль навчаються в умовах війни і тиждень відпочинку для них важливий, оскільки вони зможуть відновити сили та побути з родиною.
Під час канікул у школах та позашкільних закладах столиці заплановані тематичні заходи, гуртки та студії. Зокрема, до Дня української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня, у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка організують Тиждень української писемності та мови (27-31 жовтня).
Програма включає мовознавчі перегони для учнів 9-11 класів, фестиваль лінгвістичних загадок "Мовограй", віртуальний кластер "Українське слово: єдність поколінь" та соціальний челендж "Мовна єдність - сила нації".
Ознайомитися з анонсами заходів можна на сайті Департаменту освіти і науки КМДА та в прямому ефірі Першого онлайн-радіо "Школа" (П.О.Р.Ш.).
Нагадаємо, осінні канікули для школярів в Україні в 2025 році орієнтовно пройдуть з 27 жовтня по 2 листопада, але точні дати визначає кожна школа окремо з урахуванням безпеки, навчального навантаження та місцевих умов. МОН надає рекомендації щодо тривалості та графіку канікул, а в деяких регіонах дати можуть відрізнятися або переноситися через безпеку чи енергетичну ситуацію.
