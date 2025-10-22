Осінні канікули в Києві: коли відпочиватимуть школярі та які заходи заплановані

У відомстві наголошують, що столичні школярі вже четвертий рік поспіль навчаються в умовах війни і тиждень відпочинку для них важливий, оскільки вони зможуть відновити сили та побути з родиною.

Під час канікул у школах та позашкільних закладах столиці заплановані тематичні заходи, гуртки та студії. Зокрема, до Дня української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня, у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка організують Тиждень української писемності та мови (27-31 жовтня).

Програма включає мовознавчі перегони для учнів 9-11 класів, фестиваль лінгвістичних загадок "Мовограй", віртуальний кластер "Українське слово: єдність поколінь" та соціальний челендж "Мовна єдність - сила нації".

Ознайомитися з анонсами заходів можна на сайті Департаменту освіти і науки КМДА та в прямому ефірі Першого онлайн-радіо "Школа" (П.О.Р.Ш.).