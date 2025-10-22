Осенние каникулы в Киеве: когда будут отдыхать школьники и какие мероприятия запланированы

В ведомстве отмечают, что столичные школьники уже четвертый год подряд учатся в условиях войны и неделя отдыха для них важна, поскольку они смогут восстановить силы и побыть с семьей.

Во время каникул в школах и внешкольных учреждениях столицы запланированы тематические мероприятия, кружки и студии. В частности, ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, в Киевском столичном университете имени Бориса Гринченко организуют Неделю украинской письменности и языка (27-31 октября).

Программа включает языковедческие гонки для учащихся 9-11 классов, фестиваль лингвистических загадок "Мовограй", виртуальный кластер "Украинское слово: единство поколений" и социальный челлендж "Языковое единство - сила нации".

Ознакомиться с анонсами мероприятий можно на сайте Департамента образования и науки КГГА и в прямом эфире Первого онлайн-радио "Школа" (П.О.Р.Ш.).