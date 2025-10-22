ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Осінні канікули в Києві: коли відпочиватимуть школярі та які заходи заплановані

Середа 22 жовтня 2025 06:40
UA EN RU
Осінні канікули в Києві: коли відпочиватимуть школярі та які заходи заплановані Фото: У Києві визначилися з датами осінніх канікул для школярів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Осінні канікули 2025 у Києві триватимуть із 27 жовтня до 2 листопада.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У відомстві наголошують, що столичні школярі вже четвертий рік поспіль навчаються в умовах війни і тиждень відпочинку для них важливий, оскільки вони зможуть відновити сили та побути з родиною.

Під час канікул у школах та позашкільних закладах столиці заплановані тематичні заходи, гуртки та студії. Зокрема, до Дня української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня, у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка організують Тиждень української писемності та мови (27-31 жовтня).

Програма включає мовознавчі перегони для учнів 9-11 класів, фестиваль лінгвістичних загадок "Мовограй", віртуальний кластер "Українське слово: єдність поколінь" та соціальний челендж "Мовна єдність - сила нації".

Ознайомитися з анонсами заходів можна на сайті Департаменту освіти і науки КМДА та в прямому ефірі Першого онлайн-радіо "Школа" (П.О.Р.Ш.).

Нагадаємо, осінні канікули для школярів в Україні в 2025 році орієнтовно пройдуть з 27 жовтня по 2 листопада, але точні дати визначає кожна школа окремо з урахуванням безпеки, навчального навантаження та місцевих умов. МОН надає рекомендації щодо тривалості та графіку канікул, а в деяких регіонах дати можуть відрізнятися або переноситися через безпеку чи енергетичну ситуацію.

РБК-Україна також розповідало, що школярі 6-11 класів у восьми областях України можуть безкоштовно долучитися до онлайн-занять з української мови та математики в межах програми "Освітній Суп", щоб надолужити пропущені знання. Особливо заохочуються діти з соціально вразливих категорій. Заняття стартують 29 жовтня, реєстрація триває до 26 жовтня.

