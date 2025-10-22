Осенние каникулы в Киеве: когда будут отдыхать школьники и какие мероприятия запланированы
Осенние каникулы 2025 в Киеве продлятся с 27 октября по 2 ноября.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В ведомстве отмечают, что столичные школьники уже четвертый год подряд учатся в условиях войны и неделя отдыха для них важна, поскольку они смогут восстановить силы и побыть с семьей.
Во время каникул в школах и внешкольных учреждениях столицы запланированы тематические мероприятия, кружки и студии. В частности, ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, в Киевском столичном университете имени Бориса Гринченко организуют Неделю украинской письменности и языка (27-31 октября).
Программа включает языковедческие гонки для учащихся 9-11 классов, фестиваль лингвистических загадок "Мовограй", виртуальный кластер "Украинское слово: единство поколений" и социальный челлендж "Языковое единство - сила нации".
Ознакомиться с анонсами мероприятий можно на сайте Департамента образования и науки КГГА и в прямом эфире Первого онлайн-радио "Школа" (П.О.Р.Ш.).
Напомним, осенние каникулы для школьников в Украине в 2025 году ориентировочно пройдут с 27 октября по 2 ноября, но точные даты определяет каждая школа отдельно с учетом безопасности, учебной нагрузки и местных условий. МОН предоставляет рекомендации по продолжительности и графику каникул, а в некоторых регионах даты могут отличаться или переноситься из-за безопасности или энергетической ситуации.
РБК-Украина также рассказывало, что школьники 6-11 классов в восьми областях Украины могут бесплатно присоединиться к онлайн-занятиям по украинскому языку и математике в рамках программы "Образовательный Суп", чтобы наверстать пропущенные знания. Особенно поощряются дети из социально уязвимых категорий. Занятия стартуют 29 октября, регистрация продолжается до 26 октября.