ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Осенние каникулы в Киеве: когда будут отдыхать школьники и какие мероприятия запланированы

Среда 22 октября 2025 06:40
UA EN RU
Осенние каникулы в Киеве: когда будут отдыхать школьники и какие мероприятия запланированы Фото: В Киеве определились с датами осенних каникул для школьников (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Осенние каникулы 2025 в Киеве продлятся с 27 октября по 2 ноября.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В ведомстве отмечают, что столичные школьники уже четвертый год подряд учатся в условиях войны и неделя отдыха для них важна, поскольку они смогут восстановить силы и побыть с семьей.

Во время каникул в школах и внешкольных учреждениях столицы запланированы тематические мероприятия, кружки и студии. В частности, ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, в Киевском столичном университете имени Бориса Гринченко организуют Неделю украинской письменности и языка (27-31 октября).

Программа включает языковедческие гонки для учащихся 9-11 классов, фестиваль лингвистических загадок "Мовограй", виртуальный кластер "Украинское слово: единство поколений" и социальный челлендж "Языковое единство - сила нации".

Ознакомиться с анонсами мероприятий можно на сайте Департамента образования и науки КГГА и в прямом эфире Первого онлайн-радио "Школа" (П.О.Р.Ш.).

Напомним, осенние каникулы для школьников в Украине в 2025 году ориентировочно пройдут с 27 октября по 2 ноября, но точные даты определяет каждая школа отдельно с учетом безопасности, учебной нагрузки и местных условий. МОН предоставляет рекомендации по продолжительности и графику каникул, а в некоторых регионах даты могут отличаться или переноситься из-за безопасности или энергетической ситуации.

РБК-Украина также рассказывало, что школьники 6-11 классов в восьми областях Украины могут бесплатно присоединиться к онлайн-занятиям по украинскому языку и математике в рамках программы "Образовательный Суп", чтобы наверстать пропущенные знания. Особенно поощряются дети из социально уязвимых категорий. Занятия стартуют 29 октября, регистрация продолжается до 26 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию