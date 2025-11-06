Осінь не здається: де в Україні завтра буде найтепліше й чи чекати дощів

Чи варто чекати дощів і де в Україні буде найтепліше

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні завтра - в п'ятницю, 7 листопада - буде "красивою".

"Така типова картинна осінь", - повідомила Діденко.

Вона пояснила, що йдеться про:

тумани;

килими з жовтого листя;

вплив антициклону.

Так, за її прогнозом, опадів очікувати не варто. Буде достатньо тепло.

Подекуди - якщо не впадуть тумани - може бути навіть сонячно.

Температура повітря вночі очікується близько +2+8 градусів за Цельсієм.

Тим часом вдень стовпчики термометрів піднімуться:

в середньому по Україні - до +10+14 градусів;

на півдні - до 16 градусів вище нуля.

У Києві впродовж 7 листопада опади також малоймовірні. Вночі та вранці - туман.

Максимальна температура повітря - близько 10-11 градусів за Цельсієм.

"Похолоднішає 11-12 листопада. Але до зими ще далеко", - підсумувала Діденко.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні та поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом на останній місяць осені.

Очікується, що середня місячна температура може бути на рівні 1,6-7,5 градуса тепла.

"Що на 1,0-2,0 градуси вище за норму, а в східних областях - норма", - зауважили в УкрГМЦ.

Крім того, місячна кількість опадів передбачається в середньому близько 34-77 мм, а у Карпатах місцями - 100 мм (що в межах 80-100% норми).