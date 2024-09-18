Осінь ще не наступила: синоптики кажуть про продовження в Україні метеорологічного літа

Вона визнала, що високі значення температури і впродовж літа, і у вересні є аномальними.

За її словами, метеорологічна осінь фіксується тоді, коли середня добова температура в певному регіоні впродовж кількох діб становить 15 градусів і нижче.

Вона додала, що наразі температурні показники майже по всіх областях України є вищими за цей показник.

Окрім цього, в Україні продовжує спостерігатися високий дефіцит опадів.

До слова, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок у коментарі РБК-Україна заявила, що наразі в Україні ще навіть не було так званого "бабиного літа". Вона також пояснила значення цього народного терміну.

"Бабиним літом" називають періоди теплої та сухої погоди восени, коли переважає антициклональний характер погоди. Тобто не спостерігається опадів, а погода тепла та сонячна. Кривобок пояснила, що фахівці називають теплі й сухі дні восени називають просто "періодом теплої та сухої погоди".