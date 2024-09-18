Тепліше за норму на 6,5 градусів: у Києві встановлений п'ятий поспіль температурний рекорд

У Києві за останні чотири дні зафіксовано п’ять температурних рекордів. Температура повітря значно вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

Зокрема, 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 16,7 градусів. Попереднє рекордне значення 1947 року перевищено на 0,4 градусів.

За даними синоптиків, кліматична норма перевищена на 6,6 градусів.

Всього від початку місяця вже встановлено сім температурних рекордів. Два з них були зафіксовані на початку місяця, а п’ять - за останні чотири дні.

Зокрема, Мінімальна температура повітря 14, 15 та 16 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня. Крім того, 15 вересня середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 23,3 градусів

Спекотне літо та тепла осінь

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.

Вересень в Києві розпочався з температурних рекордів. Зокрема, день 3 вересня став самим теплим днем за історію спостережень. Середньодобова температура повітря 3 вересня у столиці досягла 24,5 градусів тепла.